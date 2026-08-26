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Події

У Слов'янську двоє поранених через удари КАБами

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Вже відомо про двох поранених через ворожий удар по Слов'янську КАБами, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації (Донецька обл.) Вадим Лях.

"Станом на 09:00 відомо про двох поранених через авіаудар, який ворог завдав по центру Слов’янська вранці, 26 серпня", – написав він у фейсбуці в середу.

За його даними, пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків.

За даними поліції, у середу близько 04:00 війська РФ вдарили по Слов’янську трьома "КАБ-500".

Як повідомлялося, за добу, 25 серпня, у місті загинула одна цивільна особа, ще п’ятеро зазнали поранень.

#каби #словянськ
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