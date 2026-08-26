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СБУ викрила "крота" у підрозділі ЗСУ на Одещині, який коригував удари ворога по півдню України

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СБУ викрила "крота" у підрозділі ЗСУ на Одещині, який коригував удари ворога по півдню України

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила на Одещині російського агента – завербованого ворогом мобілізованого до однієї з механізованих бригад ЗСУ, який коригував ворожі обстріли на півдні України, повідомляє українська спецслужба.

"Військовий потрапив до уваги рашистів, коли шукав "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку "легких" грошей", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, після вербування зловмисник орендованим автомобілем об’їжджав обласний центр та прилеглі райони, щоб приховано зафіксувати на камеру телефонну пункти базування Сил оборони. Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах.

"Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її та затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ", – зазначають у відомстві.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у фігуранта виявлено віртуальний гаманець, який він створив, сподіваючись на криптовалютні перекази від країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

#зсу #сбу #кріт
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