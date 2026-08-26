Донеччина: одна людина загинула, 34 зазнали поранень через обстріли Донеччини за добу

Російські окупанти протягом 25 серпня здійснили 1224 атаки у Донецькій області, у Слов’янську одна людина загинула; о 4 годині ранку окупанти вдарили по місту трьома бомбами "КАБ-500", інформації про постраждалих наразі немає, повідомила пресслужба Національної поліції.

"У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу та поранили ще п’ятьох. У Краматорську постраждали 26 людей, серед них – немовля. Ще двох мирних жителів травмовано у Дружківці, одну людину – в Олександрівці. Внаслідок атак пошкоджено 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлові будинки. Руйнувань також зазнали освітні заклади, об’єкти інфраструктури, підприємство, гаражі та автомобілі", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у середу.

За даними поліції, у середу, 26 серпня, близько 04:00 війська рф вдарили по Слов’янську трьома бомбами "КАБ-500". Інформації про постраждалих наразі немає. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків і друкарню.

За даними ОВА, з лінії фронту за добу евакуйовано 1287 людей, у тому числі 39 дітей.