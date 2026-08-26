Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Донеччина: одна людина загинула, 34 зазнали поранень через обстріли Донеччини за добу

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти протягом 25 серпня здійснили 1224 атаки у Донецькій області, у Слов’янську одна людина загинула; о 4 годині ранку окупанти вдарили по місту трьома бомбами "КАБ-500", інформації про постраждалих наразі немає, повідомила пресслужба Національної поліції.

"У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу та поранили ще п’ятьох. У Краматорську постраждали 26 людей, серед них – немовля. Ще двох мирних жителів травмовано у Дружківці, одну людину – в Олександрівці. Внаслідок атак пошкоджено 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлові будинки. Руйнувань також зазнали освітні заклади, об’єкти інфраструктури, підприємство, гаражі та автомобілі", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у середу.

За даними поліції, у середу, 26 серпня, близько 04:00 війська рф вдарили по Слов’янську трьома бомбами "КАБ-500". Інформації про постраждалих наразі немає. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків і друкарню.

За даними ОВА, з лінії фронту за добу евакуйовано 1287 людей, у тому числі 39 дітей. 

#донецька_область #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати