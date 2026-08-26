У Кремлі кажуть, що візит глави ЦРУ до Москви – це "контакти між службами безпеки"

Візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США. Таку версію озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі The Washington Post.

Як зазначає видання, американські чиновники не анонсували поїздку Реткліффа, але загальнодоступні дані відстеження польотів зафіксували рух транспортного літака уряд у США з об’єднаної бази Ендрюс на околиці Вашингтона до столиці Росії. Літак вилетів з Москви приблизно через вісім з половиною годин, як показують дані відстеження Flightradar24.

За даними WP, речники ЦРУ, Пентагону та ВПС США відмовилися від коментарів. Білий дім не відповів на запит про коментар. "Кремль мовчав щодо візиту. На запитання про мету візиту Реткліффа речник Дмитро Пєсков заявив, що це були "контакти між службами безпеки", і відмовився надати будь-які додаткові подробиці. ", – йдеться у повідомленні WP.

Раніше у вівторок він заявив, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту Внуково. За його словами, російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Дж. Бернс, який очолював агентство за часів президента Джо Байдена, попередив Путіна та його головних помічників не нападати на Україну та чітко пояснив, якими будуть наслідки. Москва розпочала повномасштабне вторгнення протягом кількох тижнів.