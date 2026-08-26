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Міносвіти рекомендує школам провести 1 вересня урок "Мова гідності: бачити людину за словами"

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Міносвіти рекомендує школам провести 1 вересня урок "Мова гідності: бачити людину за словами"
Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України пропонує розпочати навчальний рік зі спільної розмови про повагу, різноманіття та силу слів в межах уроку "Мова гідності: бачити людину за словами".

"Урок присвячений умінню бачити за словами передусім людину, а не зводити її до стану здоров’я, особливості чи життєвих обставин, помічати прояви стигматизації та знецінення, підтримувати тих, хто поруч, і відповідально реагувати на виключення", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що всеукраїнський урок "Мова гідності: бачити людину за словами" – це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями, де через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учнівство зможе побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину та як можна діяти інакше.

У міністерстві вважають, що такий формат конструктора дозволить освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам.

Згідно з повідомленням, учителі й учительки можуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством.

У матеріалах для 1-12 класів є: готові матеріали та презентації для проведення уроку; живі історії й практичні ситуації для обговорення; запитання, які допомагають розпочати розмову з дітьми; інтерактивні вікторини; проєктні завдання; додаткові матеріали про етичну та безбар’єрну комунікацію.

Зі сторінкою всеукраїнського уроку можна ознайомитися за посиланням, а усі матеріали для проведення уроку розміщені на сторінці ресурсу

#урок #міносвіти #1_вересня
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