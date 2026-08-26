Голова Держетнополітики обговорив із міністром релігії Ізраїлю розширення відвідин паломниками місць поховання в Україні

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський обговорив із віцепрем’єр-міністром – міністром юстиції – міністром релігії Ізраїлю Ярівом Левіном розширення відвідин паломниками місць поховання в Україні та Ізраїлі.

"Сторони обговорили напрями можливої співпраці між ДЕСС і Міністерством релігії Держави Ізраїль, зокрема як щодо розширення відвідин паломниками місць поховання засновника хасидизму Бешта, засновника хабаду Шнеур Залмана та інших визначних духовних лідерів, так і прощі українських християн до Святої Землі", – йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що ізраїльська сторона відзначила зусилля України спрямовані на надання паломникам-послідовникам Нахмана Брацлавського якомога більш сприятливих можливостей та виконання свого релігійного обов’язку під час щорічної прощі до Умані.

Також Єленський та Левін підкреслили взаємну готовність до більш глибокого і конкретного співробітництва між своїми інституціями.

Крім того, відбулася онлайн-розмова голови ДЕСС та міністра культури Ізраїлю Міккі Зохара.

"Міністр культури Держави Ізраїль подякував Україні за забезпечення гідних умов для здійснення прощі брацлавськими хасидами в особливо складний час для обох країн, особливо для України, яка вже чотири з половиною роки живе в умовах відсічі повномасштабній російській військовій агресії", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2026 році паломництво хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана) триватиме з 11 до 13 вересня.