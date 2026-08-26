Петиція до Кабміну про регулювання психологічного консультування набрала лише 32 голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити законодавче регулювання психологічного консультування та психотерапевтичної практики в Україні не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 25 травня і станом на 26 серпня вона набрала лише 32 голоси із 25 тис. необхідних.

"В Україні стрімко зростає кількість осіб, які надають психологічні консультації, психотерапевтичні послуги та працюють із психічним станом людей без належної профільної освіти, клінічної підготовки, супервізії та професійної відповідальності", – йшлося в петиції.

Авторка петиції заявляє, що на сьогодні фактично відсутнє чітке державне регулювання: використання професійних назв "психолог", "психотерапевт", "психолог-консультант", "терапевт"; діяльності осіб, які працюють із психологічними травмами та психічним здоров’ям населення; відповідальності за надання психологічних послуг без належної кваліфікації.

На її думку, через це громадяни України можуть ставати жертвами непрофесійної допомоги, психологічних маніпуляцій, нав’язування небезпечних практик та псевдотерапії з боку осіб, які: пройшли лише короткострокові курси; не мають базової психологічної освіти; не проходили клінічної практики; не мають супервізії та етичного контролю; фактично здійснюють психологічний вплив без належної професійної підготовки.

Авторка наголошує, що особливо небезпечною є практика роботи без відповідної кваліфікації з: людьми у кризових станах; військовими та ветеранами; дітьми та підлітками; жертвами насильства; людьми з ПТСР; депресивними та тривожними розладами; людьми із суїцидальними думками; особами, які пережили втрату, окупацію та наслідки війни.

Вона заявляє, що у більшості країн Європи психологічна та психотерапевтична практика регулюється законодавчо: існують вимоги до освіти; професійна сертифікація; етичні стандарти; професійна відповідальність; механізми захисту клієнтів.

"Водночас в Україні будь-хто може позиціонувати себе як "психолог" або "терапевт", активно просувати свої послуги у соціальних мережах та працювати з вразливими людьми без належної перевірки компетентності", – йдеться в петиції.

У зв’язку з цим авторка просить: розробити та ухвалити законодавчі норми щодо регулювання психологічної та психотерапевтичної практики в Україні; визначити чіткі кваліфікаційні вимоги до осіб, які мають право надавати психологічні та психотерапевтичні послуги; законодавчо врегулювати використання професійних назв: психолог, психотерапевт, психолог-консультант в клінічний психолог; створити державний або офіційний професійний реєстр сертифікованих фахівців; встановити відповідальність за введення громадян в оману шляхом неправомірного використання професійних назв та надання психологічних послуг без належної кваліфікації; законодавчо розмежувати поняття: психолог; психотерапевт; коуч; консультант; ментор; тренер особистісного розвитку.