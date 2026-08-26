Унаслідок обстрілів Харківщини протягом доби 23 постраждалих – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками різних типів по Харкову і 17 населених пунктах області, 23 людини постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм постраждали 14 людей, зокрема дівчатка 11 і 16 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 43 і 80 років та 36-річний чоловік; у с. Водяне Вільхуватської громади поранено чоловіків 45, 54 і 79 років; у м. Дергачі поранено 53-річного чоловіка; на трасі між м. Дергачі і сел. Золочів зазнав поранень 55-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.