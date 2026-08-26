Ворог обстріляв Херсонщину, один загиблий і 12 постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і 12 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Берислав, Раківка, Урожайне, Чарівне, Брускинське, Високопілля, Милове, Качкарівка, Республіканець, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Степне, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазини, стільникову вежу, автобус та приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей.

Пізніше Прокудін додав, що вранці середи окупанти атакували безпілотником Центральний район Херсона. Внаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа, через яку вщент вигоріло кілька торговельних точок. Займання ліквідували вогнеборці ДСНС.

Унаслідок цієї атаки минулося без постраждалих.