У середу в Чернігові День жалоби за жертвами російської атаки

В Чернігові в середу, 26 серпня, оголошено День жалоби за жертвами російського удару в ніч на 26 серпня, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

"У зв'язку з ударом, завданим армією російської федерації по Чернігову 26 серпня 2026 року, внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинули дві особи – 4-річна дитина та 49-річна жінка, у місті 26 серпня оголошено День жалоби", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Повідомляється, що на знак скорботи за загиблими на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою.

Також у цей день заборонено проведення розважально-концертних заходів, а також трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті.

Раніше у міськраді повідомляли, що під ранок середи ворог завдав удару по місту. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який фактично знищено вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.

Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.