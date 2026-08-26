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Події

РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей постраждали. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мозолевська і Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки, автомобілі. Постраждала 26-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді пошкоджена приватна оселя. Поранень дістала 20-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Васильківській громаді. Зайнялася пожежа.

 

#дніпропетровська #обстріл
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