РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей постраждали. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у Телеграм.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мозолевська і Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки, автомобілі. Постраждала 26-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді пошкоджена приватна оселя. Поранень дістала 20-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Васильківській громаді. Зайнялася пожежа.