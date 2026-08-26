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ППО України збила 134 зі 162 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 11 локаціях

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ППО України збила 134 зі 162 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 11 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 134 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання на 18 локаціях та падіння уламків на трьох, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 26 серпня (з 18:00 25 серпня) противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

 

#пво #цілі #ліквідація
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