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Окупанти за добу втратили 1450 осіб та 543 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1450 осіб та 543 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1450 окупантів, сім танків, 74 артсистеми, 10 бронемашин, 1723 БПЛА, а також 543 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.26 склали особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб, танків – 12 300 (+7) од, бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од, артилерійських систем – 48 641 (+74) од, РСЗВ – 2 062 (+4) од, засоби ППО – 1 588 (+1) од, літаків – 440 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од, крилаті ракети – 5 052 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 139 754 (+533) од, спеціальна техніка – 4 592 (+10) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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