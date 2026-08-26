Росіяни атакували Запорізьку область, дев'ять поранених

Російські війська на ранок середи завдали більше 900 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого дев'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Дев'ять людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Канівському, Новояковлівці, Сонячному, Преображенці, Васинівці, Микільському, Василівському, Вільнянці, Червоній Криниці та Омельнику.

За його словами, 687 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Сонячне, Новотроїцьке, Петропавлівку, Біленьке, Річне, Веселянку, Запорожець, Смоляне, Магдалинівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Новояковлівку, Григорівку, Вільнянськ, Спасівку, Вишневе, Запасне, Оріхів, Щербаки, Гірке, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Долинку, Копані, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Цвіткове, Преображенку, Васинівку та Новопавлівку.

Також зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Комишувасі та Плавнях, а 230 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику та Васинівці.

Крім того, надійшло 86 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.