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26 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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26 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 серпня відзначають Міжнародний день собак, День музичної йоги, Міжнародний день актора.

Православна церква вшановує пам'ять  святих мучеників Андріяна та Наталії.

День 1644 Російська агресія - Day 1644 Russian aggression

Міжнародний день собак

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Заснований у 2004 році американкою Коллін Пейдж, яка є експертом з поведінки тварин та захисником їхніх прав. Метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті та заохочення людей брати тварин із притулків. Собаки відіграють важливу роль у нашому житті, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також допомагаючи правоохоронцям та рятувальникам. Цей день нагадує нам про важливість турботи та любові до цих чудових тварин.

Міжнародний день актора

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Присвячений ушануванню акторів у всьому світі, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, телебаченні або на цифрових платформах. Актори відіграють важливу роль у нашому житті, оскільки розповідають історії, що надихають, розважають та змушують задуматися.

Цей день також є нагадуванням про важливість підготовки та постійного навчання в акторській майстерності, а також стійкості, яка часто необхідна в цій професії. Це свято не лише для відомих акторів, але й для тих, хто тільки починає свій шлях у цій сфері.

День музичної йоги

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День музичної йоги відзначають 26 серпня – це свято про гармонійне поєднання музики та йоги. Це унікальна подія, яке поєднує заспокійливу практику йоги з ритмічною красою музики. Цей день присвячений тим, хто любить практикувати йогу у супроводі певних музичних композицій. Хоча деякі практики йоги не використовують музику на заняттях, оскільки вважають, що вона відволікає увагу, багато викладачів і практиків йоги не можуть уявити свої заняття без музики. Музика допомагає задати ритм, налаштуватися на потрібний настрій, підключитися до процесу медитації, а також повністю розслабитися або прискорити рухи під час динамічних вправ.

День туалетного паперу

26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Свято вперше з’явилося в Америці у 2015 році.

Зараз туалетний папір без перебільшень вважається незамінним винаходом людства. Перший такий папір з’явився в Китаї ще у II сторіччі. У часи Середньовіччя в Піднебесній імперії його вже виробляли у промислових масштабах. У Європі про такий винахід дізналися лише у XIV сторіччі завдяки Марко Поло, який першим дістався Китаю.

В Америці туалетний папір в упаковці з’явився лише у 1857 р., а першу комерційну лінію з виготовлення упакованого туалетного паперу створив Джозеф К. Гейетті. У вигляді рулонів папір з’явився не одразу, спочатку його пакували у коробки. На початку XX сторіччя у США з’явився перший рулон.

За статистикою, протягом року мешканці планети використовують понад 30 мільярдів рулонів туалетного паперу (близько 60 000 рулонів за хвилину).

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Василя Михайловича Юрчака (1876-1914), українського актора;

130 років від дня народження Володимира Яковича Гурфінкеля (1896-1978), українського диригента, кларнетиста, педагога;

100 років від дня народження Марії Іванівни Дорошенко-Вакалюк (1926-2017), української письменниці, перекладачки;

90 років від дня народження Віталія Олексійовича Мягкова (1936), українського живописця;

30 років від дня народження Віталія Невінського (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1914 - Засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 - Волт Дісней підробляє свої документи, "збільшує" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 - Дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 - У Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";

1939 - У Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 - Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Церковне свято

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День пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії

Вони були подружжям з Нікомідії, що в Малій Азії, жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн. Адріан був язичником і служив чиновником при дворі імператора, тоді як Наталія була таємною християнкою. Під час одного з гонінь Адріан зустрів групу християн, які відмовилися зректися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вражений їхньою мужністю, Адріан вирішив приєднатися до них і відкрито визнав себе християнином.

Його ув’язнили разом із іншими християнами, і Наталія, дізнавшись про це, підтримувала його, відвідувала у в’язниці та закликала бути мужнім. Адріан зазнав жорстоких катувань і був страчений разом із іншими мучениками. Наталія, яка пережила свого чоловіка, продовжувала допомагати переслідуваним християнам і померла на його гробі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.

З прикмет цього дня:

Теплий і сонячний день— осінь буде довгою, сухою та золотистою. Грім — до теплої та затяжної осені. Дощить — чекайте на холодну і сиру осінь. Рясна роса вранці — до вологої погоди. Іній на деревах — знак швидких морозів. Туман вранці швидко розсіявся — до ясної осені.

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#26_серпня #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини
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