РФ повторно атакувала рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару по Краматорську – ДСНС

Російські окупанти повторно атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час ліквідації наслідків авіаудару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Це вже другий випадок за тиждень, коли росіяни атакують рятувальників під час виконання ними завдань. Попри небезпеку, надзвичайники продовжують допомагати людям та ліквідовувати наслідки російських ударів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, під час робіт біля дев'ятиповерхового житлового будинку FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС.

Особовий склад не постраждав, техніка зазнала пошкоджень.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72737