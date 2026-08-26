Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ повторно атакувала рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару по Краматорську – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти повторно атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час ліквідації наслідків авіаудару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Це вже другий випадок за тиждень, коли росіяни атакують рятувальників під час виконання ними завдань. Попри небезпеку, надзвичайники продовжують допомагати людям та ліквідовувати наслідки російських ударів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, під час робіт біля дев'ятиповерхового житлового будинку FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС.

Особовий склад не постраждав, техніка зазнала пошкоджень.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72737

#рятувальники #донецька #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати