Американський боксер Кроуфорд подарував Зеленському цуценя Фрею

Володимир Зеленський зустрівся з американським боксером Теренсом Кроуфордом, який подарував йому цуценя.

"Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками", – написав Зеленський у Телеграм.

На знак солідарності Теренс подарував Зеленському цуценя американського пітбультер'єра – дівчинку Фрею.

"Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім'я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту", – зазначив Зеленський.

Він висловив вдячність за цей особливий подарунок та за підтримку й повагу до нашого народу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20590