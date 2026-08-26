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Американський боксер Кроуфорд подарував Зеленському цуценя Фрею

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Володимир Зеленський зустрівся з американським боксером Теренсом Кроуфордом, який подарував йому цуценя.

"Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками", – написав Зеленський у Телеграм.

На знак солідарності Теренс подарував Зеленському цуценя американського пітбультер'єра – дівчинку Фрею.

"Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім'я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту", – зазначив Зеленський.

Він висловив вдячність за цей особливий подарунок та за підтримку й повагу до нашого народу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20590

#кроуфорд #подарунок #зеленський
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