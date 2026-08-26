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Події

РФ атакувала територію підприємства у Запоріжжі, виникла пожежа

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Ворожа російська армія атакувала територію підприємства у Запоріжжі. Виникла пожежа, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удар по Запоріжжю. Виникла пожежа", – написав він.

Вибух пролунав близько 20:00 в Космічному районі міста. Є влучання в автомобіль.

Пізніше Федоров повідомив, що ворог завдав удару по території одного з підприємств. Внаслідок атаки горять автівки та будівля.

Попередньо, без постраждалих.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46891

https://t.me/ivan_fedorov_zp/46893

#запоріжжя #пожежа #атака
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