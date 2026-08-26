РФ атакувала територію підприємства у Запоріжжі, виникла пожежа

Ворожа російська армія атакувала територію підприємства у Запоріжжі. Виникла пожежа, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог завдав удар по Запоріжжю. Виникла пожежа", – написав він.
Вибух пролунав близько 20:00 в Космічному районі міста. Є влучання в автомобіль.
Пізніше Федоров повідомив, що ворог завдав удару по території одного з підприємств. Внаслідок атаки горять автівки та будівля.
Попередньо, без постраждалих.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/46891
https://t.me/ivan_fedorov_zp/46893