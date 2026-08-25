У Тернополі сталася сутичка між громадянами та представниками ТЦК, є постраждалі і пошкоджено авто

У Тернополі ввечері вівторка конфлікт між громадянами й представниками ТЦК переріс у сутичку, під час якої працівники центру отримали тілесні ушкодження, а службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку, між представниками територіального центру комплектування й місцевими мешканцями виник конфлікт. Подія трапилася 25 серпня близько 20:00 у Тернополі на вулиці Леся Курбаса.

У ході розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити громадяни. Вони стали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку із військовослужбовцями. У результаті події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

Для стабілізації ситуації на місце події прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Правоохоронці припинили конфлікт.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, фігурантів, які брали участь у конфлікті, а також завдані збитки та характер тілесних ушкоджень потерпілих.

За результатами перевірки буде вирішуватися питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надання правової кваліфікації діям усіх учасників події.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/u-ternopoli-hrupa-liudei-napala-na-avtomobil-ttsk-politseiski-vstanovliuiut-uchasnykiv-podii?v=6a8de02203c29&fbclid=IwY2xjawT6wCdwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMWd0OThmTGpZbk10M3IxU0dzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeilUmLhTXcEydhK1ywzDDuLr2GPa9tfHgW79ZzjBMedcpUdvuvVGgCDZSqU0_aem_PKqVUeC8EDvOWzws5HFKXg