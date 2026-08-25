Зеленський вручив "Національну легенду України" Шону Пенну, Хосе Андресу та ще низці видатних діячів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відзначення державною нагородою "Національна легенда України" низки видатних діячів, серед яких американський актор Шон Пенн, ресторатор і гуманітарний діяч Хосе Андрес, футболіст Ігор Бєланов, журналістка Алла Мазур та музикант Євген Станкович.

"Сьогодні ми відзначаємо державною нагородою "Національна легенда України" видатних людей. Людей, якими Україна пишається, цінує і вдячна їм. Ростислав Лазаренко, Анатолій Кущ, Алла Мазур, Ігор Бєланов, Євген Станкович, Хосе Андрес, Тіберій Сільваші, Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощін, Анатолій Боричевський, Левко Григорович Лук'яненко, "Брати Гадюкіни" – Сергій Кузьмінський, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Ігор Мельничук, а також Надія Яріш, Шон Пенн", – йдеться в Телеграм президента.

"Дуже важливо, що в України є такі люди, які своєю працею роблять нашу країну сильнішою, змінюють її, захищають, розповідають про неї світові, зберігають і розвивають те, чим ми сьогодні пишаємося, і завжди залишаються поруч", – наголосив Зеленський.

За його словами, саме з таких людей складається Україна – "сміливих у вчинках, небайдужих, людей із характером і талантом".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20591