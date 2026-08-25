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Зеленський вручив "Національну легенду України" Шону Пенну, Хосе Андресу та ще низці видатних діячів

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про відзначення державною нагородою "Національна легенда України" низки видатних діячів, серед яких американський актор Шон Пенн, ресторатор і гуманітарний діяч Хосе Андрес, футболіст Ігор Бєланов, журналістка Алла Мазур та музикант Євген Станкович.

"Сьогодні ми відзначаємо державною нагородою "Національна легенда України" видатних людей. Людей, якими Україна пишається, цінує і вдячна їм. Ростислав Лазаренко, Анатолій Кущ, Алла Мазур, Ігор Бєланов, Євген Станкович, Хосе Андрес, Тіберій Сільваші, Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощін, Анатолій Боричевський, Левко Григорович Лук'яненко, "Брати Гадюкіни" – Сергій Кузьмінський, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Ігор Мельничук, а також Надія Яріш, Шон Пенн", – йдеться в Телеграм президента.

"Дуже важливо, що в України є такі люди, які своєю працею роблять нашу країну сильнішою, змінюють її, захищають, розповідають про неї світові, зберігають і розвивають те, чим ми сьогодні пишаємося, і завжди залишаються поруч", – наголосив Зеленський.

За його словами, саме з таких людей складається Україна – "сміливих у вчинках, небайдужих, людей із характером і талантом".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20591

#діячі #зеленський #нагорода
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