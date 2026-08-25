Ткаченко: На Київщині посилять захист критичної інфраструктури та готовність до надзвичайних ситуацій

Рада оборони Київської області розглянула питання захисту критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів і систем життєзабезпечення громад напередодні осінньо-зимового періоду, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Провів засідання Ради оборони Київської області… Попереду осінньо-зимовий період, опалювальний сезон. У нас є досвід попередніх років, і ми знаємо, що можемо очікувати від країни-агресора. Мусимо бути готові реагувати на всі можливі виклики", – написав він у Телеграм.

Засідання відбулось за участю представників Сил оборони, поліції, ДСНС, керівного складу обласної військової адміністрації, керівників районних військових адміністрацій та голів громад.

За словами Ткаченка, пріоритетно розглянули питання захисту критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів та систем життєзабезпечення громад.

Окрему увагу, повідомляє начальник ОВА, приділили питанням безпеки пасажирських та вантажних перевезень. Останні перевірки виявили низку порушень встановлених норм і правил.

Ткаченко поставив завдання, які допоможуть навести лад у транспортній сфері та посилити контроль за перевезеннями.

"Важливий блок – готовність до надзвичайних ситуацій. Київська ОВА розробила чіткий алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, який передбачає злагоджену роботу всіх служб – від сил цивільного захисту та медиків до громад, волонтерів і фахівців, які надаватимуть психологічну допомогу людям", – пише він.

"Наше завдання – щоб у критичний момент кожен знав, що робити, хто відповідає за конкретний напрям і де люди можуть отримати необхідну допомогу. Цей алгоритм буде доведений до всіх громад Київщини. Працюємо над тим, щоб на місцях посилити готовність, перевірити взаємодію всіх служб", – додав він.

Крім того, начальник ОВА доручив провести аудит укриттів, перевірити та актуалізувати інформацію щодо фонду захисних споруд в області.

"Як результат, вся оновлена інформація має бути доступна жителям у форматі чат-боту з можливістю зворотного зв'язку щодо доступності чи стану захисної споруди", – підсумував Ткаченко.