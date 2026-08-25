Голова дипломатії Ватикану у Москві закликав зупинити війну в Україні

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві голова дипломатії Ватикану архієпископ Пол Ґаллахер наголосив на нагальній потребі припинити війну в Україні, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перші очні переговори між високими представниками Ватикану та Росії за останні п'ять років.

За словами ієрарха, щоденне продовження протистояння спричиняє нові жертви та значно ускладнює майбутнє примирення.

"Тому нагально необхідно покласти край конфлікту та поглянути за його межі", – сказав він, виступаючи поруч із Лавровим на спільній прес-конференції після їхньої зустрічі.

Сторони обговорили можливі шляхи до досягнення миру та домовилися про співпрацю в гуманітарній сфері, зокрема щодо допомоги дітям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Представник Святого Престолу підкреслив, що Ватикан і надалі надаватиме духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, а також виступатиме майданчиком для діалогу задля завершення конфлікту. Папа Римський також неодноразово висловлював занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення.