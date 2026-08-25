Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив про "воєнний злочин": у Піщанці одна людина загинула, троє поранені внаслідок вибуху

У селі Піщанка на Дніпропетровщині внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 11 поранено, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі.

Він не вказав причину вибуху, але назвав це воєнним злочином.

"Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину….На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", – написав Ганжа.

За його словами, зараз головне – зафіксувати всі руйнування та надати людям необхідну допомогу.

"Доручив місцевій владі максимально швидко організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину", – йдеться у дописі.

У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей про пошкоджене майно.

"Доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби", – написав Ганжа.