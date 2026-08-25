На Київщині рятувальники четверту добу борються з лісовою пожежею – ДСНС

Четверту добу поблизу села Богдани Вишгородського району триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Богданівському лісництві, повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

"Вогнем пройдено орієнтовно 2500 гектарів лісової підстилки, а фронт пожежі сягає близько 5 кілометрів. Наразі рятувальники продовжують працювати над локалізацією пожежі, докладаючи максимум зусиль, аби не допустити подальшого поширення вогню. До боротьби з вогняною стихією залучені рятувальники Київщини, Києва, Рівненщини, Чернігівщини та Черкащини, а також працівники ДП "Ліси України", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для стримування поширення вогню та захисту лісових масивів використовується важка інженерна техніка. За її допомогою здійснюється оборювання території та створюються мінералізовані смуги, які мають перешкодити подальшому поширенню вогню.

Загалом до гасіння пожежі залучено понад 200 осіб та 70 одиниць техніки.

"Робота триває цілодобово. Кожен день і кожна година – це боротьба за те, щоб зупинити вогонь та не дати йому охопити нові території", – наголосили в ДСНС.