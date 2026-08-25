Світовий конгрес україців посилить роботу щодо ППО і санкцій проти РФ – зустріч з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Світового конгресу українців, під час якої обговорили кроки щодо посилення підтримки України у світі.

Як повідомила пресслужба, глава держави привітав присутніх із Днем Незалежності й подякував Світовому конгресу українців за активну роботу, яка зміцнює Україну й робить так, щоб наш голос чули у світі.

Зеленський наголосив, що зараз особливо важливо працювати з урядами, парламентами та громадами інших країн для посилення протиповітряної оборони України, тиску на Росію та збільшення фінансової підтримки нашої країни. За словами глави держави, важливою є кожна країна, і особливо ті, що розташовані далеко – в Північній та Південній Америці, Азії, Океанії.

"ППО, фінанси, санкції – це, напевно, ключові речі, які треба пережити в цю зиму. Але голос дуже важливий, безумовно, і політична та інформаційна підтримка", – акцентував президент.

Представники Світового конгресу українців пообіцяли посилити роботу щодо захисту українського неба, санкційного тиску на Росію та вступу України у Європейський Союз.

"Ми будемо далі націлювати нашу роботу, щоб ми збирали кошти, займалися адвокацією, щоб Україні максимум надавали військової допомоги. Також ми прийшли подякувати українцям, які кожного дня працюють в Україні, підтримують Україну. Ми хочемо їм дякувати за їхню відважність і хоробрість", – сказав президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Глава держави нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня президента Українського національного об'єднання Канади Юрія Клюфаса та відзнакою президента України "Золоте серце" – засновника організації Saint Javelin, мецената, підприємця та журналіста Кристіана Бориса.