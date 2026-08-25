Канада оголосила про запровадження з 8 вересня відповідних мит щодо США

Влада Канади запроваджує з 8 вересня мита у розмірі 15%, 25% і 50% щодо низки товарів із США, йдеться в заяві міністерства фінансів.

Під відповідні мита потрапили американські товари на суму майже $20 млрд. Заходи поширюються на автомобілі й мотоцикли, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, електроприлади, папір і картон. Водночас мита на сталь, алюміній і продукцію з них підвищилися з 25% до 50%.

Канада також оголосила про пакет підтримки на $5,4 млрд для професійних і комерційних організацій, які постраждали від американських мит. Допомога включає спрощений доступ до оформлення допомоги з безробіття, а також кредитні програми для підприємств.

У липні президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає мита в 50% на імпорт низки канадських товарів. Згодом він відстрочив запровадження мит, щоб укласти торговельну угоду з Канадою, однак сторонам так і не вдалося досягти цих домовленостей.

У суботу набули чинності американські мита в 50% щодо канадських товарів на суму $20 млрд. У понеділок Трамп оголосив, що з 1 січня 2027 року мита США на вироблені в Канаді автомобілі, вантажівки, автозапчастини й сталь становитимуть 50%.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні своєю чергою пообіцяв, що Оттава дасть симетричну відповідь.