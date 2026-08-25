Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та директору Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" Ігорю Осташу.

Відповідний документ №831/2026 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом указу, Стефанчуку присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

Осташу було присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посланника другого класу.