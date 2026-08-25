Глава ЦРУ відвідав РФ для переговорів

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прилетів до Росії на переговори, повідомляє у вівторок CBS News із посиланням на джерела.

"Глава ЦРУ Реткліфф прибув до Росії на борту літака Boeing C-17 для зустрічей у Москві у вівторок, заявили джерела", – написала журналістка телеканалу CBS News Дженніфер Джейкобс.

Інших подробиць вона не надала.

Радниця Офісу президента Вікторія Страхова, коментуючи візит Реткліффа до Росії, висловила думку що поїздка могла бути пов'язана з пропозицією щодо так званої "буферної зони".

"Як я розумію, задум Зеленського полягає в тому, що РФ висуває пропозицію, а США пояснюють можливі альтернативні наслідки. Думаю, до речі, візит Реткліффа саме до цього й приурочений. У "меню тиску" – санкції та законопроект покійного Ліндсі Грема. Чи є питання щодо StarLink – не вірю", – написала вона в соцмережі Facebook.

Вона додала, що не очікує згоди росіян на умови американської сторони.

За версією американського журналіста Майкла Вайсса, Реткліфф перебуває в Москві, щоб попередити про ескалацію російських дій проти Європи та НАТО. "Це пов'язано з даними американських спецслужб, якими поділилися з поляками, прибалтами та скандинавами, і відбувається на тлі помітного зростання кількості підозрілих диверсійних операцій ГРУ та активності російських дронів", – написав він в соцмережі Х, додавши, що Реткліфф також є найбільш проукраїнським чиновником в адміністрації, відповідальним за надання Києву допомоги у нанесенні глибоких ударів.

Видання The Wall Street Journal у свою чергу висуває версію, що візит Реткліффа пов'язаний з інформацією про підготовку Росією до мобілізації восени, і його основною задачею є передати попередження Москві.