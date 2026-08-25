САП пов'язує походження готівки для застави за Галущенка з Міндічем

Бізнесмен Тимур Міндіч, за версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передав готівку, яку надалі мали легалізувати та використати для внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Обставини передачі готівки прокурор САП виклав під час розгляду у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) клопотання про обрання запобіжного заходу голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку.

За версією сторони обвинувачення, 9 червня тодішня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів. Готівку передав учасник злочинної організації, який на той момент перебував у розшуку та на території Ізраїлю (Міндіч – ІФ-У), після чого її мали перевести в безготівкову форму через фінансові операції та зарахувати на рахунки підконтрольних юридичних осіб.

10 червня Мудра зустрілася зі Ступаком та тодішнім головою наглядової ради Сенс Банку Миколою Гладишенком, після чого повідомила Максиму Микитасю про можливість використання інфраструктури банку для проведення цих операцій. Надалі, за версією обвинувачення, учасники погоджували відкриття рахунків, заведення на них коштів і механізм їх подальшого перерахування.

З 9 до 22 червня, за словами прокурора, учасники готували механізм легалізації коштів, а з 22 до 29 червня проводили операції на загальну суму 150 млн грн, які надалі мали бути перераховані на рахунок ВАКС як застава.

Згідно з матеріалами, 150 млн грн готівки надходили частинами протягом 22-23 червня: 22 червня було доставлено 50 млн грн і ще 10 млн грн, а 23 червня – 70 млн грн і 20 млн грн. Надалі частину коштів передавали конвертаційним центрам для переведення у безготівкову форму та зарахування на рахунки компаній.

На підтвердження версії про злочинне походження коштів прокурор послався на матеріали негласних слідчих дій, у яких учасники розмов згадували Міндіча в контексті походження грошей та подальшого внесення застави.

Як повідомлялося, 19 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, за твердженням антикорупційних органів, дало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.