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Двоє загиблих у Харківській області внаслідок атаки FPV-дронів

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Двоє загиблих у Харківській області внаслідок атаки FPV-дронів

У вівторок, після 16:00 російські FPV-дрони атакували Слатине Дергачівської громади Харківської області, загинули двоє цивільних, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Двоє чоловіків віком 50 та 51 рік прибирали придорожню територію від наслідків "прильоту" поблизу одного з домоволодінь. Близько 16:20 росіяни цілеспрямовано вдарили по них FPV-дроном. На жаль, від отриманих травм чоловіки загинули на місці. Наразі вирішується питання щодо доставки їхніх тіл до моргу для подальшого поховання", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Близько 17:00 ще один FPV-дрон поцілив у приватний будинок, спалахнула пожежа. Без постраждалих.

"Пожежа досі триває. Через надзвичайну небезпеку повторних ударів задіяти підрозділи ДСНС для її ліквідації наразі неможливо", – зазначив Задоренко.

 

#харківщина #обстріл
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