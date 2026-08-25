ВАКС продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Ступаку 2 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить засідання з обрання запобіжного заходу голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку у середу, 2 вересня, о 13:00.

Суд відклав розгляд на прохання захисту, який послався на погіршення стану здоров'я Ступака. Захист повідомив, що лікар підтвердив загострення хронічного захворювання, та наголосив, що Ступак не перебуває під вартою і з 19 серпня залишався в Україні.

Прокурор САП заперечував проти відкладення, заявивши, що вбачає в діях захисту затягування розгляду, та повідомив про готовність сторони обвинувачення продовжувати засідання до завершення розгляду клопотання.

Ступак зі свого боку підтвердив погіршення самопочуття та заявив, що не збирається залишати Україну.

Як повідомлялося, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 150 млн грн.

Прокурор обґрунтував необхідність тримання під вартою наявністю, на думку сторони обвинувачення, високих ризиків, яким неможливо запобігти застосуванням м'якшого запобіжного заходу. Серед іншого він послався на ймовірне використання державного банку в приватних інтересах групи осіб та ігнорування засад фінансового моніторингу.

У межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.

19 серпня голова ТСК Верховної Ради Ярослав Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив дані, за якими з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн із суми застави за Галущенка.