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У Харкові зафіксовано влучання реактивного дрону, є постраждалі

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У Харкові зафіксовано влучання реактивного дрону, є постраждалі
Фото: https://t.me/ihor_terekhov

У Харкові зафіксовано удар реактивного дрону, пошкоджено близько десяти приватних будинків і кілька авто, надходить інформація про постраждалих.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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