У Харкові зафіксовано влучання реактивного дрону, є постраждалі

У Харкові зафіксовано удар реактивного дрону, пошкоджено близько десяти приватних будинків і кілька авто, надходить інформація про постраждалих.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано удар реактивного дрону, пошкоджено близько десяти приватних будинків і кілька авто, надходить інформація про постраждалих.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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