"Дія" відкрила доступ для заяв в Реєстр збитків на компенсацію за втрату доходу від оплачуваної роботи через війну

У міжнародному Реєстрі збитків, завданих українцям повномасштабним вторгненням Росії в Україну, запустили нову категорію А3.4 "Втрата оплачуваної роботи", яка дозволяє фізичним особам подати заяву на порталі "Дія" про компенсацію за втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості.

Згідно з повідомленням "Дії" у вівторок, відповідну заяву можуть подати фізичні особи, які працювали за трудовим договором або контрактом, виконували роботу за цивільно-правовим договором, були самозайнятими, працювали за усним договором, виконували роботи чи надавали послуги без письмового чи усного договору, але отримували за це оплату.

"Заяви стосуються українців, які перебували на території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води", - уточнили в "Дії".

Для подання заяви слід авторизуватися на порталі "Дія", обрати розділ "Репарації: міжнародний Реєстр збитків ", вибрати категорію А3.4 "Втрата оплачуваної роботи", надалі заповнити заяву, додати докази за наявності та підписати електронним підписом.

Окремо в "Дії" нагадали, що фізичні особи-підприємці, які втратили прибуток від бізнесу через повномасштабне вторгення РФ в Україну, можуть подати заяву в окремій категорії А3.5 "Втрата приватного підприємництва".

Реєстр збитків створено для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України. Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції.