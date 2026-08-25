Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Російські окупаційні війська станом на 18:30 понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, четверо людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За його словами, на Нікопольщині противник завдав ударів по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мозолевській громадах. Пошкоджені інфраструктура, магазини, автівки. Постраждали четверо людей. У Криворізькому районі ворог бив по Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечене підприємство. На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Васильківська громади. Пошкоджені приватні оселі. Сталися пожежі. Займання було і у Павлограді. Понівечені гараж та автівка.