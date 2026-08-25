У Києві вручили відзнаку "Національна легенда", серед лауреатів Шон Пен

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили щорічну відзнаку "Національна легенда України", серед цьогорічних лауреатів – американський актор, кінорежисер і сценарист Шон Пен, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми відзначаємо 35 років (незалежності – ІФ-У). І у нас є держава, у нас є незалежність, у нас є наші сильні воїни, ми їм завжди дякуємо. І я вдячний всім тим, хто в Україні зберігає нашу державу, бореться. І нашим друзям, партнерам, які за кордоном нашої держави", – сказав Зеленський на церемонії нагородження у вівторок.

За його словами, сьогодні Україна гідно бореться за свою незалежність та життя, і це вдається завдяки єдності "всередині та ззовні". Президент подякував за цю єдність, додавши, що це "головний сигнал", і "головне слово 26-го року".

"Я впевнений, що ми переможемо, ми збережемо нашу державу – все завдяки єдності", – наголосив він.

Відзнакою було нагороджено українського дисидента, правозахисника, державного діяча, Героя України Левка Лук’яненка (посмертно); співака, музиканта, лідера рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського (посмертно); музикантів рок-гурту "Брати Гадюкіни" Павла Крахмальова, Михайла Лундіна та Ігоря Мельничука.

Також нагороджено засновника благодійної організації World Central Kitchen, амбасадора United24 Хосе Рамона Андреса Пуерту (США), кращого футболіста Європи 1986 року Ігоря Бєланова, директора відокремленого підрозділу "Придніпровська теплова електрична станція" АТ "ДТЕК Дніпроенерго" Анатолія Боричевського та старшого лейтенанта, начальника групи штабу 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Олександра Дзюбу.

Також серед лауреатів – скульптор, народний художник України Анатолій Кущ, полковник, Герой України Ростислав Лазаренко, ведуча телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Алла Мазур, актор, кінорежисер і сценарист Шон Пен (США).

Відзнаку отримали молодший лейтенант, командир відділення роти 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Антін Рощін, художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тіберій Сільваші, композитор, Герой України Євген Станкович, майор медичної служби, командир 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Асан Чарухов та старша медична сестра операційна медичної роти 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Надія Яріш.

Нагороду Левка Лук’яненка отримала його дружина Надія Лук’яненко, Сергія Кузьмінського – учасник гурту "Брати Гадюкіни" Ігор Мельничук, Євгена Станковича – його донька Рада Станкович.