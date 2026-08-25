Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінмоніторингу

1 хв читати
Додати як джерело
Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінмоніторингу

Державний Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків, повідомила фінустанова у вівторок.

Зазначається, що на період відсторонення їй заблоковано доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.

"АТ "Сенс Банк" зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства", – йдеться у пресрелізі банку.

Як повідомлялося, 21 серпня Національний банк України направив Сенс Банку офіційний лист із вимогою відсторонити Снігур.

Регулятор тоді зазначав, що продовжує роботу в межах уже відкритого провадження щодо втручання в операційні системи банку та реагуватиме за результатами встановлення всіх обставин і фактів.

Вимога НБУ з’явилася після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Форест Гамп", у яких ішлося, зокрема, про операції через Сенс Банк під час внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

#сенс_банк #фінмоніторинг
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід підозрюваній у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниці керівник…

Читати