Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінмоніторингу

Державний Сенс Банк тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків, повідомила фінустанова у вівторок.

Зазначається, що на період відсторонення їй заблоковано доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.

"АТ "Сенс Банк" зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства", – йдеться у пресрелізі банку.

Як повідомлялося, 21 серпня Національний банк України направив Сенс Банку офіційний лист із вимогою відсторонити Снігур.

Регулятор тоді зазначав, що продовжує роботу в межах уже відкритого провадження щодо втручання в операційні системи банку та реагуватиме за результатами встановлення всіх обставин і фактів.

Вимога НБУ з’явилася після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Форест Гамп", у яких ішлося, зокрема, про операції через Сенс Банк під час внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.