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Засідання Військового комітету НАТО пройде 18-19 вересня в Копенгагені

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Засідання Військового комітету НАТО пройде 18-19 вересня в Копенгагені

Засідання Військового комітету на рівні начальників генеральних штабів країн-членів НАТО, відбудеться з 18 по 19 вересня року в Копенгагені (Данія).

Як повідомляє у вівторок штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору, засідання пройде під головуванням Голови Військового комітету, адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Участь в засіданні також візьмуть Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО (ОЗС) в Європі (SACEUR), генерал Алексус Г. Грінкевич та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації (SACT), адмірал П’єр Вандьє.

"Вище військове керівництво НАТО обговорить подальші дії після саміту НАТО в Анкарі, зокрема питання подальшого посилення колективного стримування та оборони Альянсу, інновацій та технологій, а також підтримки України", – йдеться в анонсі.

#нато #військовий_комітет
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