Загинула людина, ще дев'ять цивільних постраждали через ворожі атаки на Херсонщині – прокуратура

Російські окупаційні війська протягом доби атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками, загинула цивільна особа, ще дев’ять зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 25 серпня 2026 року військові рф атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та безпілотників різних типів. Станом на 17:00 зафіксовано, що внаслідок російських атак одна людина загинула, ще дев’ятеро цивільних постраждали", – йдеться у повідомленні прокуратури у вівторок.

Повідомляється, що вдень у Херсоні внаслідок атаки дрона було пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа. Загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють. Упродовж дня внаслідок скидання вибухових пристроїв із ворожих дронів у різних районах Херсона постраждали вісім цивільних, серед них – охоронець лікарні, по території якої влучив FPV-дрон. Ще одна цивільна особа постраждала внаслідок скидання вибухового пристрою з дрона в Білозерці.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.