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Правоохоронці підозрюють керівника лікарні на Миколаївщині у збитках на понад 15 млн грн

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Правоохоронці підозрюють керівника лікарні на Миколаївщині у збитках на понад 15 млн грн

Правоохоронці повідомили керівнику однієї з лікарень Миколаївської області про підозру у службовій недбалості, що завдала бюджету збитків на суму понад 15 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, упродовж 2023-2025 років медичний заклад уклав із Національною службою здоров’я України низку договорів у межах Програми медичних гарантій. Договори передбачали фінансування надання різних видів медичної допомоги дорослим та дітям у межах Програми медичних гарантій. Водночас лікарня не відповідала встановленим вимогам для надання окремих медичних послуг, зокрема не мала необхідного обладнання та відповідних фахівців", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Разом з тим, до електронної системи охорони здоров’я вносилися відомості про надання медичних послуг, які фактично не могли бути надані закладом у заявленому обсязі та відповідно до визначених умов.

На підставі таких відомостей Національна служба здоров’я України перерахувала медичному закладу бюджетні кошти за послуги, надання яких належним чином не було забезпечено.

#лікарня #офіс_генпрокурора #миколаївщина
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