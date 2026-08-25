АОЗ ДОТ оголосила тендери на закупівлю НРК, FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні та deep-strike дронів

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" (АОЗ ДОТ) оголосила тендер на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за встановленими тактико-технічними характеристиками (ТТХ), у межах якого планується закупити, зокрема, логістичні та ударні комплекси, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік у Facebook.

"Роботизовані платформи вже давно стали незамінними на фронті. Деякі завдання в принципі неможливо виконати без них, " - наголосив заступник міністра.

За його словами, відповідні комплекси будуть поділені на класи - дальністю роботи та вагою вантажу. Передбачається, що у кожному такому класі буде 4 або 5 лотів. Один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу, йдеться у повідомленні. До участі у тендері можуть долучитися виробники, які мають хоча б один кодифікований НРК.

Раніше заступник міністра повідомляв про оголошення від АОЗ ДОТ тендеру на закупівлю FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні, що дасть змогу оператору зберігати керування дроном навіть там, де радіокеровані дрони можуть втрачати зв’язок.

"Застосовуємо тут ту ж процедуру, яка вже довела свою ефективність: в кожному класі — кілька лотів, не більше 50% лота в "одні руки". Закупівля проходитиме з дотриманням усіх норм безпеки щодо захисту даних ", - пояснив Банік.

Серед іншого Міноборони разом з АОЗ ДОТ також оголосили тендер на deep-strike дрони на основі ТТХ, за яким планується закупити кілька класів далекобійних БпЛА, що можуть автономно виконувати польотне завдання і відрізняються дальністю польоту та масою бойової частини. У цьому тендері один виробник теж зможе отримати не більше 50% одного лота.

"Компанія може взяти участь, якщо має принаймні один кодифікований виріб серед тих, що заявлені, у відповідному класі. Норми безпеки та захист даних — як завжди в пріоритеті", - наголосив Банік.