У Краматорську вже 24 постраждалих через ворожий обстріл

Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Краматорську (Донецька обл.) станом на 15:35 зросла до 24 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Оновлено на 15:35. Наразі відомо про 24 поранених", – написав він у Телеграм у вівторок.

За його словами, наразі всі відповідальні служби працюють на місці.

Як повідомлялося раніше у цей день, зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби. Раніше було відомо про 19 постраждалих, серед них – немовля.