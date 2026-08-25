Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Краматорську вже 24 постраждалих через ворожий обстріл

1 хв читати
Додати як джерело
У Краматорську вже 24 постраждалих через ворожий обстріл

Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Краматорську (Донецька обл.) станом на 15:35 зросла до 24 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Оновлено на 15:35. Наразі відомо про 24 поранених", – написав він у Телеграм у вівторок.

За його словами, наразі всі відповідальні служби працюють на місці.

Як повідомлялося раніше у цей день, зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби. Раніше було відомо про 19 постраждалих, серед них – немовля.

#краматорськ #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у в…

Читати
ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, Мудра сказала, що спробує знайти таку суму

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід підозрюваній у корупційних схемах із відмиванням коштів та рейдерством ексзаступниці керівник…

Читати