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Сили оборони звільнили понад 6 кв км біля Дворічної Харківської області – DeepState

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Сили оборони звільнили понад 6 кв км біля Дворічної Харківської області – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Сили оборони просунулись між селом Западне та селищем Дворічна Куп’янського району Харківської області, відтіснивши окупантів, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок.

"Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

На мапах DeepState повідомляється про звільнення 6,14 кв км за межами населених пунктів. При цьому площа російської окупації скоротилася на 6,27 кв км, а район проникнення ("сіра зона") майже не змінилася.

Дворічна залишається під окупацією, Западне, як і раніше, частково окуповане, частково у "сірій зоні".

На інших ділянках фронту за минулу добу без змін.

#війна #deepstate
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