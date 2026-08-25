Уряд і Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Кабінет міністрів України підписав меморандум про співпрацю між урядом України та Світовим конгресом українців, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький

"Подякував Світовому конгресу українців, який об’єднує громади у понад 80 країнах світу, за послідовну підтримку України, адвокацію наших інтересів у світі та підтримку Сил оборони. Сьогодні підписали меморандум про співпрацю між урядом України та Світовим конгресом українців. Розраховуємо на активну підтримку в питанні євроінтеграції України та адвокацію прискореного вступу до ЄС у державах-членах", – написав Корецький в мережі Facebook. За його словами, окремий напрям співпраці – збереження української ідентичності, підтримка української культури та посилення роботи з українськими громадами й молоддю за кордоном.