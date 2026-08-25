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Уряд і Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю – Корецький

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Уряд і Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кабінет міністрів України підписав меморандум про співпрацю між урядом України та Світовим конгресом українців, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький 

"Подякував Світовому конгресу українців, який об’єднує громади у понад 80 країнах світу, за послідовну підтримку України, адвокацію наших інтересів у світі та підтримку Сил оборони. Сьогодні підписали меморандум про співпрацю між урядом України та Світовим конгресом українців. Розраховуємо на активну підтримку в питанні євроінтеграції України та адвокацію прискореного вступу до ЄС у державах-членах", – написав Корецький в мережі Facebook.За його словами, окремий напрям співпраці – збереження української ідентичності, підтримка української культури та посилення роботи з українськими громадами й молоддю за кордоном.

#кабмін #конгрес_українців
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