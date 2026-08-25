Держфінмон викрив мережу фінансування тероризму та обходу санкцій через акаунт українця на криптобіржі

Державна служба фінансового моніторингу України викрила транскордонну мережу для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти РФ, через акаунт громадянина України на криптобіржі, в якій пройшло понад $13 млн.

"Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад $13 млн, і 3,5 млн з них – це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації", – повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін в Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, фігурант розслідування проживає в одній із країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу переказувалися далі, без здійснення торгівлі чи інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес вказують на здійснення діяльності з обміну віртуальних активів (ВА) без відповідної ліцензії.

"Але головне – не ліцензія, а маршрут грошей. Заходили вони з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких – підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій. Виходили на некостодіальні гаманці зі зв’язками з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції – військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією", – розповів Пронін.

Для приховування діяльності особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та РФ, заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом, а також була пов’язана з понад 35 іноземними компаніями у різних юрисдикціях.

Пронін вважає, що усі фактори свідчать про ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії.

Пронін додав, що матеріали справи вже передано до правоохоронних органів.