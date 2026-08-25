У Львові почали ексгумацію останків польських військових

На Голосківському кладовищі у Львові 25 серпня почали шукати та ексгумувати останки польських військових, які загинули у 1939 році, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"З 25 серпня по 2 жовтня 2026 року на старому Голосківському кладовищі у Львові проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року", – йдеться у повідомленні на сайті УІНП у вівторок.

Повідомляється, що роботи проводитимуться товариством з обмеженою відповідальністю "Українська пам’ять" за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Зазначається, що ексгумаційні дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. У продовження цієї роботи на засіданні Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 4 червня 2026 року ТОВ "Українська пам’ять" надали дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень віднайдених останків.

Український інститут національної пам’яті залучає та фінансує для нагляду за пошуковими роботами фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля", що займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій.

Як повідомлялося, упродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике, а саме у межах старого Голосківського кладовища, уже проводилися дослідження з метою пошуку останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. За результатами цих досліджень було виявлено ознаки місць поховань.

У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.