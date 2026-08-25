Прокурор САП просить взяти голову правління Сенс Банку Ступака під варту із альтернативою застави 150 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить обрати голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 150 млн грн.

Прокурор обґрунтував необхідність тримання під вартою наявністю, на думку сторони обвинувачення, високих ризиків, яким неможливо запобігти застосуванням м’якшого запобіжного заходу. Серед іншого він послався на ймовірне використання державного банку в приватних інтересах групи осіб та ігнорування засад фінансового моніторингу.

Розмір альтернативної застави прокурор пояснив майновим станом Ступака. За його словами, активи підозрюваного, за матеріалами сторони обвинувачення, перевищують 150 млн грн, тому менший розмір застави не був би достатнім стримувальним фактором.

Як повідомлялося, у межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.

19 серпня голова ТСК Верховної Ради Ярослав Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив деталі руху коштів, використаних для застави. За наведеними ним даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ "Гіран Констракт" та 4 млн грн від ТОВ "Пелет Сервіс".

Після цього Нацбанк повідомив про проведення позапланових перевірок Сенс Банку щодо можливого втручання в його автоматизовану систему під час цих операцій. Регулятор має встановити обставини можливого втручання, факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам банку та дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Регулятор також викликав голову правління Сенс Банку Олексія Ступака на 26 серпня на засідання кваліфікаційної комісії для інтерв’ю щодо його професійної придатності та підтримав ініціативу уряду щодо його відсторонення від посади на час службового розслідування.