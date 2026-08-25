Запорізькі енергетики на багатьох ділянках працюють тільки під прикриттям військових – глава обленерго

Кооперація енергетиків з групами супроводу Сил оборони України під час виконання аварійно-відновлювальних робіт демонструє свою ефективність, забезпечуючи можливість працювати в умовах обстрілів РФ та рятувати життя, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на Оріхівщині бригада "Запоріжжяобленерго" була атакована ворожим БПЛА. Люди вже працювали на автовишці, тож швидко евакуюватися фізично були не в змозі. На щастя, оперативно спрацювали військові, що "прикривали" енергетиків, – оборонці знешкодили дрон загарбників", – пояснив Стасевський в дописі у Facebook.

За його словами, після збиття безпілотника енергетики продовжили роботи та відновили електропостачання 5,5 тис. споживачів Оріхівського району, а їхні колеги із Запорізького РЕМ повернули світло більшій частині мешканців Кушугума та Балабиного – 3 тис. родин, і роботи тривають.

Стасевський наголосив, що лише від початку літа це вже п’ятий випадок, коли групи супроводу Сил оборони рятують життя бригад "Запоріжжяобленерго".

Він зазначив, що наразі на багатьох напрямках, де БПЛА окупаційних військ РФ завдають постійних ударів, працювати енергетикам без "прикриття" груп супроводу Сил оборони просто неможливо.

"Саме вони сьогодні захищають наших людей під час робіт, саме завдяки їм на цих територіях маємо час та можливість усувати пошкодження електромереж та повертати людям світло", – наголосив Стасевський, висловивши подяку оборонцям.