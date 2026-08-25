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Мобілізація жінок в Україні не проводиться й не планується – заява комітету Ради

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Мобілізація жінок в Україні не проводиться й не планується – заява комітету Ради

Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не буде проводитися, повідомив комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає", – йдеться у заяві комітету, оприлюдненій на сайті парламенту у вівторок.

У комітеті підкреслили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету, і закликали не піддаватися маніпуляціям, користуватися лише офіційними джерелами інформації.

"Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно", – зазначається у заяві.

#мобілізація #верховна_рада #жінки
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