Вже відомо про 19 постраждалих у Краматорську, що зазнав обстрілу ворога – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Краматорську (Донецька обл.) зросла до 19 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 19. Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт", – написав він у Телеграм у вівторок.

За його словами, наразі всі відповідальні служби працюють на місці.

Як повідомлялося раніше у цей день, зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби. Раніше було відомо про 11 постраждалих, серед них – немовля.