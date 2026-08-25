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Вже відомо про 19 постраждалих у Краматорську, що зазнав обстрілу ворога – ОВА

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Вже відомо про 19 постраждалих у Краматорську, що зазнав обстрілу ворога – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Краматорську (Донецька обл.) зросла до 19 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 19. Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об’єкт", – написав він у Телеграм у вівторок.

За його словами, наразі всі відповідальні служби працюють на місці.

Як повідомлялося раніше у цей день, зранку росіяни атакували місто 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби. Раніше було відомо про 11 постраждалих, серед них – немовля.

#краматорськ #атаки_рф
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